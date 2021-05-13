Ярославль, , 13:47 — REGNUM В Ярославской области бывшему главе Великосельского поселения Гаврилов-Ямского района суд назначил штраф за то, что он принял невыполненные работы. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».

Результат благоустройства площади в селе Великом Reshaem.vmeste76.ru

Речь идёт о благоустройстве Советской площади — главной площади села. В 2018 году благоустройство здесь делали по губернаторскому проекту «Решаем вместе!», который является частью нацпроекта «Жилье и городская среда». Цена контракта составила 888 тысяч рублей. Согласно сайту «Решаем вместе!», предполагалось «устройство новой линии с заменой световых опор в количестве 5 шт., замена уличных фонарей в количестве 10 шт. Приобретение и установка садово-парковых диванов в количестве 4 шт. и 5 урн, асфальтирование площадок под садово-парковые диваны 8 кв.м.».

Однако, как выяснило следствие, глава поселения Георгий Шемет принял у подрядчика невыполненные работы.

«На момент подписания Акта Шемет Г.Г. был достоверно осведомлен о том, что работы по Контракту выполнены не в полном объеме, однако подписал данный официальный документ, руководствуясь иной личной заинтересованностью, обусловленной тем, что невыполнение работ по благоустройству Советской площади в с. Великое, Великосельского сельского поселения, Гаврилов-Ямского района, Ярославской области, отрицательно бы характеризовало работу администрации Великосельского сельского поселения, а также повлекло бы обоснованную критику надзорных и контролирующих учреждений», — говорится в постановлении суда.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по статьям «служебный подлог» и «халатность», о котором, впрочем, никто официально не сообщал. В ходе расследования глава поселения признал свою вину. Более того, уже после возбуждения уголовного дела работы были завершены.

Правда, судя по фотографиям на сайте «Решаем вместе!», результаты реализации проекта малозаметны. Ни одного «садово-паркового дивана» на фото нет.

Следствие посчитало, что ущерб бюджету не был причинён. Поэтому ходатайствовало о прекращении уголовного дела с назначением бывшему главе судебного штрафа. Суд поддержал эту позицию.