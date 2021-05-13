Москва, , 13:46 — REGNUM Снижение стоимости переводов из России за рубеж является следствием развития национальной платежной системы, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

«В рамках данного процесса повышается доступность безналичных переводов для граждан и бизнеса, повышается их удобство и снижается их стоимость.

Во многом это происходит благодаря активному внедрению Системы быстрых платежей (СБП) и тарифной политике Банка России по ее продвижению на российском рынке платежей.

Снижение стоимости переводов между различными хозяйствующими субъектами внутри страны не могло не отразиться на стоимости платежей в целом, в том числе и на переводах из России за рубеж.

Операторы платежных систем в целях сохранения конкурентных преимуществ сокращали стоимость таких переводов вслед за сокращением стоимости внутренних переводов.

Это особенно важно в настоящее время, когда из-за экономических и социальных последствий пандемии коронавируса объем переводов сократился», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, денежные переводы из России за рубеж остаются самыми выгодными в мире, говорится в докладе по вопросам миграции и развития за 2020 год, подготовленном Всемирным банком.

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