Москва, , 13:53 — REGNUM Идущая на востоке Украине война, в которой гибнут люди, не заботит Европейский союз, Брюсселю важнее то, что он не может контролировать происходящие там процессы, включая желание жителей данной части страны получить российский паспорт. Такое мнение 13 мая высказал президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ политолог Богдан Безпалько.

Как указал эксперт, документ ЕС, на который ссылается агентство Bloomberg, в материале которого говорится о том, что Россия якобы пытается «интегрировать» в свой состав восточную часть Украины, «носит антироссийский характер, но ничего не меняет и ничего не решает».

«Эти заявления отражают отношение ЕС к тому, какими бы они хотели видеть постсоветское пространство и что те процессы, которые там происходят, им не нравятся, они их не контролируют, но тем не менее эти процессы имеют место», — отметил Безпалько, слова которого приводит РИА Новости.

Кроме того, он указал, что Брюссель, по всей видимости, не беспокоит главное в данной ситуации, «что на Украине идет война, что там убивают людей, дискриминируют, что там меняют историческую память, реабилитируют нацизм».

«Почему европейские политики не озабочены тем, что полностью отсутствует расследование преступлений от 2 мая 2014 года (в Одессе), например, или военных преступлений на востоке Украины. Недавно погиб пятилетний ребенок от бомбы, сброшенной беспилотником, почему это их не волнует? Их не волнует, что на территории Украины идет гражданская война? Поэтому, на мой взгляд, это отражение такого лицемерия», — подчеркнул политолог.

При этом он допустил возможность того, что в ЕС недовольны тем, что жители востока Украины получают российские паспорта.

«Это их право оценивать любые события под своим собственным углом. Но прежде всего хотелось бы заметить, что паспорта РФ стремятся получить сами жители Донецкой и Луганской областей и вообще в принципе жители Украины и Белоруссии. Пусть тогда предъявляют им претензии. Невозможно заставить полмиллиона человека за пределами РФ получить российские паспорта, это абсурд», — добавил Безпалько.

Напомним, конфликт в Донбассе начался после того, как как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. Жители юго-востока страны не согласились с этим и там началась гражданская война, в которой со стороны Украины участвует армия страны. При этом Киев все время пытается объявить Россию одной из сторон данного конфликта, несмотря на то в Донбассе нет и не было российского военного присутствия, а Москва последовательно отвергает данные обвинения.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС беспокоят попытки РФ «интегрировать» часть Украины — Bloomberg

Читайте развитие сюжета: В Кремле ответили на обвинения России в желании поглотить часть Украины