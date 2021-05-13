Иерусалим, , 14:01 — REGNUM Израильская актриса Галь Гадот выразила своё отношения к конфликту между Палестиной и Израилем. Она написала пост по этому поводу в своём Twitter-аккаунте.

Галь Гадот Gage Skidmore

https://twitter.com/GalGadot/status/1392496742822776832

«Мое сердце разбито. Моя страна в войне. Я волнуюсь за мою семью, моих друзей. Я волнуюсь за моих людей. Этот конфликт стал порочным кругом, который продолжается слишком долго. Израиль заслуживает жить свободно и в безопасности. Наши соседи заслуживают того же. Я молюсь за мирное разрешение конфликта. Я молюсь за лучшие дни», — описала свои чувства актриса. Пользователи Twitter негативно отреагировали на её слова и требуют «отменить» Галь Гадот. Многие также вспомнили, что актриса два года служила в армии Израиля.

«Бессердечные люди будут защищать свою страну только тогда, когда она будет делать плохие вещи как невинным женщинам, так и детям. ПЛЮС, когда-то она была солдатом, поэтому она знала, что делает, и вы знаете, что она бессердечна. Бог знает, сколько людей она убила», — написал пользователь jznnn.

«В самом деле? «Война» — так мы это сейчас называем? Нет, это не война, это колониализм поселенцев и этнические чистки. Нельзя приукрашивать. На твоих руках, наверное, тоже осталась кровь. Сколько палестинцев ты убила?» — спрашивает Willy Wonka.

«До этого момента я не знал, кто ты. Рад, что никогда не смотрел твои фильмы», — написал пользователь Sam.

«Ваши лидеры — военные преступники и детоубийцы, и, очевидно, такие же, как и ты!» — обратился к актрисе Yanal Ramahi.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, израильский суд принял решение о выселении нескольких арабских семей из домов в квартале Шейх-Джаррах, расположенных вблизи Аль-Аксы в Восточном Иерусалиме. В результате этого вспыхнули беспорядки, из-за которых пострадали уже несколько сотен человек.

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