Душанбе, , 13:45 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахомн поручил как можно скорее восстановить дома, разрушенные селевыми потоками. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе главы государства.

13 мая таджикистанский лидер провел телефонный разговор с председателем Вахшского района Хатлонской области Курбонали Юсуповым. Глава района рассказал о мерах, принятых для ликвидации последствий стихийных бедствий.

Отмечается, что для оценки ущерба и устранения последствий стихийных бедствий сформирована рабочая группа во главе с заместителем председателя правительства республики Давлатшохом Гулмахмадзода.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате схода селевых потоков в Хатлонской области Таджикистана и районах республиканского подчинения погибли девять человек.

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