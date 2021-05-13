Токио, , 13:46 — REGNUM Японский автопроизводитель Mitsuoka Motors выпустил спецверсию седана Viewt и хэтчбека Viewt Nadeshiko под названием Nostalgia. Об этом сообщается в видео на официальном YouTube-канале компании.

Спецверсия будет продаваться до 23 декабря 2021 года, после чего машину купить будет уже нельзя.

Актуальная версия Viewt собирается на основе субкомпактного Nissan March/Nissan Micra поколения K13, который, в свою очередь, производится, начиная с 2010 года. Однако Viewt отличается от базового авто оригинальным кузовом, оформленным в стиле 1960-х годов. Оперение модели изготовлено из стеклопластика.

Под капотом машины функционирует 1,2-литровый бензиновый двигатель, работающий в паре с вариатором. Привод может быть как передним, так и 4×4.

Стоимость седана Viewt в версии Nostalgia в Японии начинается от 3 212 000 иен (около 2 180 000 рублей), а цена хэтчбека Viewt Nadeshiko Nostalgia — от 2 855 000 иен (около 1 940 000 рублей).

Напомним, первая модель Viewt сошла с конвейера в 1993 году, а премьера нынешнего поколения автомобиля состоялась в 2012 году.

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