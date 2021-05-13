Слюдянка, Иркутская область, , 13:43 — REGNUM В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника одного из отделов ОГКУ Центр занятости населения Слюдянского района и её родственницы, которая не нуждалась в статусе безработной, но по подложным документам «стала» таковой. Подробности по итогам прокурорской проверки сообщает территориальное СУ СК РФ.

По версии следствия, инцидент произошёл ещё в 2020 году. После признания своей сестры безработной, чиновница подписала договор о содействии безработному гражданину в переезде в другую местность для трудоустройства.

«Фактически родственница не являлась безработной и не нуждалась в переезде. В результате преступных действий подозреваемых на расчетный счет сестры была произведена оплата за возмещение расходов по найму жилого помещения якобы в связи с переездом в размере 50 тысяч рублей», — пояснили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2021 года в Иркутске был вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного государственного инспектора труда областной Госинспекции: следствию удалось доказать, что теперь уже бывший чиновник в конце 2019 года получил от генерального директора ООО «Восход» взятку в размере 150 тысяч рублей.

В марте 2021 года выяснилось, что специалиста городской администрации Иркутска подозревают в получении взятки за покровительство и предоставление предпринимателю информации о предстоящих выездных проверках по выявлению нарушений в сфере реализации алкогольной продукции.

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