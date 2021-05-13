Москва, , 13:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведёт сегодня, 13 мая, встречу с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем по видеосвязи, это связано с продолжающимся режимом пандемии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Этим рекомендациям надо следовать, особенно в том случае, когда речь идет о главе государства», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что Путин не должен подвергать здоровье «какой-то, скажем так, дополнительной эпидемиологической опасности, в этой связи выбран такой режим работы».

«Состояние здоровья Владимира Владимировича отменное, это никоим образом не связано с состоянием его здоровья», — резюмировал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Гуттереш находится в официальным визитом в Москве. В ходе сегодняшней встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым дипломаты обсудили ряд важных геополитических вопросов. Обсуждалась и тема признания ВОЗ российской вакцины «Спутник V».

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