Москва, , 13:43 — REGNUM Более четырёх месяцев прошло после учреждения в Российской Федерации Фонда «Круг добра» для финансирования лечения детей с орфанными заболеваниями. Указ о создании фонда было подписан 5 января 2021 года. Правительству поручено утвердить порядок обеспечения оказания медицинской помощи. Как заявил ИА REGNUM 13 мая правозащитник Евгений Корчаго, до настоящего времени данный порядок не принят: имеется лишь проект постановления.

«Мне поступило обращение от 20 детей со спинальной мышечной атрофией (смертельным заболеванием), которые ведут сборы на препарат стоимостью 170 млн рублей. Эти дети до сих пор не могут получить препарат от фонда», — отметил правозащитник.

«238 миллионов рублей — именно столько попечительский совет Фонда «Круг добра» согласовал на то, чтобы фонд функционировал до конца 2021 года. Конечно же, фонд не может функционировать в воздухе. С другой стороны, 238 миллионов рублей на неполный год — очень интересная сумма. Вы думаете, что кто-то её расписал и указал статьи, на которые она пойдёт? Деньги согласованы на доверии. И лишь четыре человека из попечительского совета проголосовали против такого доверительного управления большой денежной суммой: это Константин Хабенский, Чулпан Хаматова, Нюта Федермессер и Ирина Киркора. Чиновники денежные средства выделили, осваивают, а дети, у которых нет времени ждать, продолжают находиться в ожидании, когда же правительство и Минздрав примут соответствующие документы, чтобы начали закупать лекарства», — добавил Корчаго.

Вместе с тем, согласно данным, опубликованным ещё 2 марта на официальном сайте Фонда «Круг добра», дети с тяжелыми заболеваниями уже начали получать помощь фонда. Причём на тот момент сообщалось, что первые дети с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» получили терапию препаратом «Спинраза» (Нусинерсен)."Эксперты фонда «Круг добра» утвердили более 480 заявок на оказание медицинской помощи детям из 48 регионов страны. Все эти дети в ближайшее время получат жизненно необходимые лекарственные препараты. Процедура по закупкам лекарств для них началась сразу после утверждения заявок. Работа по дополнению списков детей, которым будет оказана помощь, продолжается ежедневно», — уточняется в сообщении.

Стоит напомнить, что с 15 марта 2021 года Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения запустила «горячую линию» для обращений от родителей и законных представителей детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. Позвонить на бесплатный номер 8 800 550 99 03 и оставить свое обращение можно круглосуточно из любого региона России.