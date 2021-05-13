Киев, , 13:49 — REGNUM Попытка объединить выходцев с Украины, героически воевавших с нацизмом во время Великой Отечественной войны и коллаборационистов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), преследует цель обелить преступников. Об этом написал депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский 13 мая в своём телеграм-канале.

Парламентарий раскритиковал гуманитарный проект, предложенный представителем Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексеем Арестовичем.

«Прямо вижу миллионы украинцев, восхищённых такой крутой заманухой, которые бросятся объединятся. Напомню, что первым это придумал Ющенко (экс-президент Украины Виктор Ющенко — ИА REGNUM). И «наобъединял» аж один процент на выборах», — прокомментировал Бужанский.

На сообщение депутата отреагировал ведущий телеканала «НАШ» Макс Назаров:

«Теперь есть шанс объединить 0,73%», — отметил он, подразумевая 73% избирателей, проголосовавших во втором туре выборов зав действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович заявил, что украиноязычные жители Украины воспринимают русскоязычных сограждан как «пятую колонну». В свою очередь русскоязычные жители Украины чувствуют себя «людьми второго сорта».

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