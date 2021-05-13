Минск, , 13:42 — REGNUM Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов намерен делать акцент «прежде всего на нашей плодотворной, взаимовыгодной и эффективной совместной работе». Об этом он заявил 13 мая в минском президентском дворце перед вручением верительных грамот Александру Лукашенко.

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Отвечая на вопрос об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские морские порты, Лукьянов сказал: «Белоруссия сама приняла это решение. И, более того, всякое экономическое решение основано прежде всего на экономических выгодах. Тут не надо искать лишней политики. Бизнес, как и деньги, любит тишину, предсказуемость, стабильность. Если белорусским партнерам выгодно работать через порты Российской Федерации, мы будем только рады».

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Во время церемонии Александр Лукашенко указал на перспективы взаимодействия с каждым из государств, послы которых присутствовали на церемонии — России, Ирака, Никарагуа, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне. «Считаю, что Белоруссия и Россия располагают резервами практически на каждом направлении. Именно с этих позиций и смотрим в будущее, — цитирует его госинформагентство БелТА. — И пусть наши отношения с Российской Федерацией никого не напрягают».

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