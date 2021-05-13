Казань, , 14:18 — REGNUM В Татарии официально зарегистрированными в органах службы занятости числятся по данным на 12 мая 23 417 безработных, что на 35 человек меньше, чем на прошлой неделе. Согласно информации минтруда по РТ, уровень регистрируемой безработицы в республике составил 1,16% от численности рабочей силы.

За отчетную неделю работодатели предложили 2072 вакантных места. Всего потребность в работниках, заявленная организациями в органы службы занятости населения составляет 51 932 вакансии.

Из числа новых безработных ранее осуществляли трудовую деятельность 502 человека, 16 приобрели этот статус в связи с сокращением сотрудников либо с ликвидацией организации.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы в России упал с 6,4% на пике в августе 2020 года до 5,4%. По словам главы правительства страны Михаила Мишустина, программой ФОТ 3.0 пользуются уже не так активно, поскольку отрасли восстанавливаются: «Что касается программ федеральных — это программа переподготовки, ею смогут воспользоваться 168 тысяч граждан».

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