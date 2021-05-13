Сараево, , 13:44 — REGNUM Председатель Хорватского демократического содружества Боснии и Герцеговины и председатель палаты народов Боснии и Герцеговины Драган Чович 13 мая в Загребе провел встречу с министром иностранных дел Хорватии Горданом Грличем Радманом. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

Официальные лица во время встречи обсудили сотрудничество и улучшение отношений между Боснией и Герцеговиной и Хорватией, помощь в борьбе против коронавируса и прогресс на пути в ЕС. В частности, они отметили реформы, которые предстоит провести Боснии и Герцеговине, а именно основные поправки к закону о выборах и конституционные реформы ради равенства и недискриминации.

Чович отметил важность продолжения политического диалога для осуществления процесса реформ, необходимых для достижения статуса кандидата. Он рассказал, насколько изменения в избирательном законодательстве и реализация целей конституционной реформы совместимы с поощрением и защитой равенства, а также прекращением длительной дискриминацийской политики. Подчеркнуто и то, что эти шаги являются ключевыми для достижения стабильности и функциональности Боснии и Герцеговины.

Напомним, главная претензия, которую выдвигают боснийские хорваты, заключается в дискриминационном положении этого народа в Боснии и Герцеговине, а именно в игнорировании боснийскими властями избирательной воли хорватов. Хорваты Боснии и Герцеговины на данный момент не имеют право избрать своего представителя в президиум страны.