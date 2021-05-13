Москва, , 13:43 — REGNUM Политика Центрального банка (ЦБ) России негативно влияет на фондовый рынок страны. Об этом 13 мая заявил профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган на заседании наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт отметил, что несмотря на имеющиеся препятствия в России все же удалось создать полноценный фондовый рынок.

«Что у нас с фондовым рынком? С одной стороны, мы сами по себе создали достаточно неплохой фондовый рынок. Особенно рынок долговых бумаг. С другой стороны, есть долгосрочная политика Центрального банка, которая многие годы диссимулировала этот рынок и не давала ему возможности нормально развиваться», — сказал Коган.

Читайте ранее в этом сюжете: Дерипаска рассказал, как Россия может получить экономический суверенитет