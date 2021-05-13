Улан-Удэ, , 13:42 — REGNUM В Бурятии указом главы региона Алексея Цыденова продлили действие мер по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Документ от 30 апреля был опубликован на сайте правительства республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее в регионе были приняты региональные повышающие коэффициенты к розничным ценам на продукты питания. Так, на масло коэффициент не должен превышать 1,12 в перерасчёте на 1 литр, включая НДС, на 1 кг белого сахара — 1,33.

«Округление розничных цен на масло подсолнечное и сахар-песок белый производятся до целой копейки. Если дробная часть копейки менее половины копейки, то она отбрасывается и результат снижается до целой копейки», — говорится в указе.

Действие соглашения по сахару продлено до 1 июня, подсолнечного масла — до 1 октября 2021 года.