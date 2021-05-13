Варшава, , 13:41 — REGNUM Правительство Польши выделило гранты для писателей из Белоруссии. Отобранные литераторы смогут бесплатно проживать в Варшаве от 2 до 6 недель и получать еженедельную стипендию. При этом за указанное время они должны будут подготовить материал для своей авторской книги. Об этом передает Polskie Radio.

Организацией отбора кандидатов и предоставлением апартаментов и стипендий будет заниматься Дом культуры Старого города Варшавы.

Координатор проекта, сотрудник Дома культуры Павлина Андручик сообщила, что их команда будет отбирать лучшие из предложенных анкет. Победители отбора будут проживать в одной из гостиниц в Старом городе в Варшаве.

«Мы предоставляем победителям отбора гостиничные номера в центре города с удобным местом для творческой работы, стипендию в размере 840 злотых (почти 180 евро) в неделю, а также материально-техническую поддержку, а также их участие в деятельности нашего учреждения. По результатам участия в нашем проекте они должны будут предоставить рукопись своей книги, либо её часть», — сообщила Андручик.

Помимо Дома культуры Старого города в качестве соорганизаторов также выступят Общество литературных переводчиков Польши и Литературный союз республики.