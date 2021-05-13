Санкт-Петербург, , 13:51 — REGNUM Пожароопасный сезон в Ленинградской области в 2021 году начался 16 апреля, и меньше чем за месяц в регионе было зафиксировано 19 лесных пожаров на общей площади в 4,83 га. Об этом 13 мая сообщил председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Павел Немчинов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Площадь лесов Ленобласти составляет 5,8 млн гектар. С 16 апреля в связи с установившейся сухой погодой в лесах региона был объявлен пожароопасный сезон. В связи с чем посещение областных лесов для отдыхающих и туристов обусловлено целым рядом ограничений.

Так, на лесной территории запрещается пользоваться открытым огнём, бросать горящие спички, окурки, оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал, оставлять бутылки или осколки стекла, поскольку они способны сработать как зажигательные линзы, запрещено выжигать сухую траву, разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса. За нарушение установленных правил предусмотрена как административная ответственность, в виде штрафа от 1,5 тыс. до 250 тыс. рублей, так и уголовная.

В настоящий момент региональный пункт диспетчерского управления «Ленобллес» и пункты в районных лесничествах переведены в круглосуточный режим работы. Специализированная лесопожарная техника и оборудование 71 пожарно-химической станции, а также 154 камеры видеонаблюдения полностью готовы к летнему сезону.

«К пожароопасному сезону мы были готовы. На 13 мая зафиксировано 19 пожаров на площади 4,83 га. Это почти столько же, сколько и в прошлом году, тогда было зафиксировано 18 лесных пожаров на площади 3,87 га. Небольшое превышение мы получили исключительно за три последних дня, вчера пять пожаров было зафиксировано на площади 1,87 га», — уточнил Павел Немчинов.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу. Телефон регионального пункта диспетчерского управления ЛОГКУ «Ленобллес»: (812) 908−91−11, номер единой федеральной телефонной прямой линии лесной охраны: 8−800−100−94−00 или позвонить по номеру 112.

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