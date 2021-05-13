Новосибирск, , 13:40 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 13 мая, за минувшие сутки выявлено 68 новых носителей коронавируса. Днём ранее — 71 случай.

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«Скончались ещё четыре пациента: мужчины в возрасте 67 лет, 71 год и женщины в возрасте 63 года, 78 лет. Всего в регионе умерли 1805 человек, — сообщает региональный оперштаб. — В отделениях реанимации находятся 58 человек, на ИВЛ — три пациента».

Всего в регионе зарегистрировано 42 033 случая коронавируса, в том числе у 2580 детей; 38 223 пациента выздоровели (+67 за сутки).