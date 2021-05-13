Липецк, , 13:40 — REGNUM Жители Липецкой области могут получить консультации специалистов по социальному контракту в мессенджере «Телеграм». Как сообщил ИА REGNUM глава региона Игорь Артамонов, канал информирования о помощи на основании социального контракта создал Центр управления Липецкой области совместно с региональным управлением социальной политики.

«Соцконтракты востребованы у жителей региона. Наша задача получить хороший результат от этой программы, понизить уровень бедности и вовлечь людей в создание регионального продукта», — отметил Игорь Артамонов.

Губернатор уточнил, что с начала 2021 года в регионе заключено 1884 соцконтракта. До конца года эту меру поддержки могут получить почти 5,5 тысячи жителей Липецкой области.

В телеграме пользователи, подключившись к диалогу, получат сведения о том, что такое социальный контракт, кто им может воспользоваться, на каких условиях и по каким направлениям оказывается эта мера поддержки, какие документы и куда надо предоставить. Также с помощью чат-бота можно узнать контакты структур, оказывающих помощь, например, в составлении бизнес-плана. Чтобы оценить свой потенциал к предпринимательской деятельности, можно пройти профориентационное онлайн-тестирование.

Артамонов также отметил, что если после знакомства с основной информацией возникнут вопросы, то индивидуальную консультацию по ним можно получить у специалистов управления социальной политики Липецкой области, присоединившись к группе «Соцконтракт48».