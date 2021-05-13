Уфа, , 13:42 — REGNUM Подросток утонул на озере в Уфе. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы.

Сообщается, что трагедия произошла 13 мая на озере Карьерном в Демском районе. Трое юношей решили отдохнуть на несанкционированном пляже. Один из подростков захотел искупаться в холодном озере. В результате он ушел под воду. Очевидцы не смогли его спасти.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия спасатели извлекли тело несовершеннолетнего из водоема.

«На месте, где произошел несчастный случай, установлен знак «Купаться запрещено!», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на реках в Башкирии в пяти местах были выставлены временные посты спасателей.