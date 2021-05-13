Москва, , 13:37 — REGNUM Представители 75 регионов России примут участие в финале XXIX всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который пройдет с 15 по 20 мая в Нижнем Новгороде. Проект реализуется Российским Союзом Молодежи в рамках платформы «Россия — страна возможностей» при организационной и информационной поддержке Министерства образования и науки России, Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

В этом сезоне фестиваль проходил в три этапа. На первом участников ждали конкурсные отборы и фестивали студенческого творчества в образовательных организациях. В рамках второго этапа конкурсанты выступали на региональных фестивалях. А третий этап — финал — состоится в мае.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров сообщил: «В течение шести дней, с 15 по 20 мая, 3500 студентов из 75 регионов России будут принимать участие в заключительном этапе фестиваля, который приурочен к 800-летию Нижнего Новгорода. В этом году в мероприятия различных этапов проекта вовлечены более 1200 образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций. Всего 75 регионов России. Так что на целую неделю Нижний Новгород станет точкой притяжения всей творческой молодежи страны».

В этом сезоне конкурс был разделен на 10 направлений: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Журналистика» и «Видео», «Арт». В проекте есть направления, а в них может быть несколько номинаций. В каждой номинации определяется собственный победитель, а наиболее яркие конкурсанты в рамках целого направления получают звание гран-призера.

Направление «Арт» было открыто в этом году впервые. Оно объединяет в себе такие номинации, как «Стрит-арт» и «Графический дизайн».

«Российская студенческая весна идёт в ногу со временем и задаёт конкурсные тренды, в том числе и в сфере креативных индустрий. Конкурсных направлений в этом году у нас 10, и в них появилось сразу 10 номинаций-«новичков». В «Стрит-арт», например, участникам предстоит представить свои художественные проекты, исполненные на двухметровых деревянных матрешках. Лучшие работы станут даром Нижнему Новгороду в честь 800-летия и будут размещены в качестве арт-объектов на улицах города. При этом экспертами направления «Арт» выступают художники еще одного нашего проекта — «Культурный код», — отметил Алексей Комиссаров.

Вторым новшеством этого сезона фестиваля стало открытие новых номинаций в рамках некоторых направлений. Так, в традиционном «Музыкальном» направлении появилась номинация «Электронная музыка и диджеинг». В рамках нее конкурсанты сразятся в диджей-баттле на площадке фестивального городка. Ребята должны заранее подготовить музыкальный сет в формате mash-up. В рамках «Вокального» направления учреждена номинация «ВИА», в театральном направлении появилась номинация «Эксперимент», а в направлении «Журналистика» появилась номинация «Аудиоподкаст».

Особой подноминацией в номинации «Театр малых форм» станет постановка, основанная на материалах всероссийского проекта «Без срока давности», направленного на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Также изменения коснулись и направления «Мода». В предыдущем сезоне конкурсанты должны были представить свои работы в таких номинациях, как «Прет-а-порте», «От-кутюр» и «Мода с элементами «этно». В 2021 году участники будут соревноваться в следующих номинациях: «Готовое к носке», «Концептуальная мода», «Мода мегаполисов», «Спортивная мода», «Мода с элементами «этно», «Вечерняя мода» и «Перфоманс». Причем оценивать работы конкурсантов будут не только по их художественной и образной выразительности и соответствию тенденциям современной моды, но и по потенциальной возможности массового производства изделий.

Экспертами фестиваля в этом сезоне выступили более 60 ведущих деятелей культуры и искусства России. Среди них хореограф, лауреат высшей театральной премии России «Золотая маска» Владимир Варнава; педагог и саунд-продюсер всех проектов «Фабрика Звезд» на 1-м канале и «Новая Фабрика Звезд» на канале МУЗ-ТВ Владимир Коробка и российский актёр, кинорежиссёр, хореограф Егор Дружинин и многие другие.

Напомним, фестиваль реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».