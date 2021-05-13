Москва, , 13:31 — REGNUM Сегодня, 13 мая курс биткоина рухнул на 17%, достигнув отметки $46 тыс., рыночная капитализация самой популярной криптовалюты опускалась заметно ниже $1 трлн. Несомненно, что решение владельца производителя электромобилей Tesla Илона Маска отказаться от биткоинов в качестве средства оплаты за выпускаемую продукцию стало настоящим шоком для криптотрейдеров и инвесторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, топ-менеджер в области внешних связей и корпоративных коммуникаций Андрей Лобода.

«На фоне заметного падения крипторынка, который работает круглосуточно и без выходных, участники рынка потеряли порядка $4 млрд.

Уверен, что регулирующие профильные органы фискальных властей США и других финансовых держав мира заподозрят талантливого предпринимателя в преднамеренной манипуляции рынком.

По отчетам Tesla, в Iквартале 2021 года компания смогла заработать на откровенной криптоспекуляции $101 млн. Не самая понятная статья доходов для широкой аудитории — продажа квоты на выбросы другим автопроизводителям — за этот же период принесли бизнесу господина Маска рекордные $518 млн.

Однако без учета этих статей доходов сам автомобильный бизнес Tesla испытывает значительные сложности и показал бы серьезный убыток.

Очевидно, что доля ископаемого топлива, так называемой «грязной» энергии для получения криптовалюты всегда была существенна, об этом не мог не знать и Илон Маск.

Ему искусно удавалось до сегодняшнего дня превращать очень похожие на авантюры шаги в яркие и очень охватные PR-акции. Однако очень похоже, что даже молодые амбициозные инвесторы начнут разочаровываться в детище Маска.

За календарный месяц акции компании Tesla упали с $759 до $574 за одну ценную бумагу. Похоже, что господин Маск раздул очередной пузырь, все это происходит на фоне провала продаж в Китае.

Инвесторам нужно быть очень осторожными. Падение котировок Tesla может продолжиться и зацепить весь фондовый рынок США.

Перегретая капитализация Tesla превышает стоимость Ford и General Motors вместе взятых, а эти автогиганты все-таки продают намного больше автомобилей», — пояснил экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, глава компании Tesla Илон Маск заявил, что компания приостановила покупку электромобилей с помощью биткойна из-за влияния его добычи на экологию.

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