Душанбе, , 13:31 — REGNUM Президенты Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев обменялись поздравлениями по случаю празднования Ураза-байрам, сообщили 13 мая в пресс-службе таджикистанского лидера.

Во время телефонного разговора собеседники положительно оценили динамику двусторонних отношений. Стороны отметили, что двусторонне сотрудничество получит дополнительное содержание после переговоров на высшем уровне, которые состоятся в ближайшее время.

Ранее таджикистанские СМИ сообщили, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Таджикистан с официальным визитом 10−12 июня 2021 года. Стороны намерены подписать новый пакет документов.

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