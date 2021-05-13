Белгород, , 13:31 — REGNUM В Белгородской области 13 мая выявлен 61 носитель коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления ещё 86 пациентов, трое скончались. На вакцинацию от COVID-19 поданы 2246 новых заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В целом, в Белгородской области подтверждено 37 677 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 33 213 человек. В стационарах находятся 948 пациентов, проходят амбулаторное лечение 2857 человек, на самоизоляции — 10 349 жителей. Осложнения, вызванные коронавирусом, стали причиной смерти 659 пациентов.

На вакцинацию от COVID-19 записались 244 286 добровольцев. Завершил иммунизацию уже 172 731 человек.