Москва, , 13:32 — REGNUM Обвинения ЕС в адрес России в том, что она якобы пытается «интегрировать» в свой состав восточную часть Украины, можно рассматривать как «предвестник» новых европейских санкций против РФ. Такое мнение 13 мая высказал политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik.

«Европейский союз, как всегда, ведет себя как сказочник, обвиняя Россию в мифических действиях. Думаю, что данное заявление можно рассматривать как предвестник новых ограничительных мер экономического и политического порядка со стороны Старого Света в отношении РФ», — сказал он.

Также политолог отметил, что ЕС продолжает свою «неадекватную политику» санкций, несмотря на то, что эти ограничения являются губительными для него же и добавил, что такое заявление сделано для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать свою антироссийскую позицию во внешнеполитическом курсе.

«В принципе, эти слова не отличаются от тех, которые ранее произносили европейские чиновники. Они последовательны в своей русофобии и антироссийской внешней политике», — добавил Мезюхо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не планировала и не планирует в настоящее время поглощать какую-либо страну.

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