Симферополь, , 13:29 — REGNUM В Крыму не ожидают дефицита косточковых и семечковых плодовых культур, валовый сбор фруктов в целом ожидается не ниже, чем в 2020 году, тогда было собрано более 123 тысяч тонн плодов и ягод, об этом сообщили в Минсельхозе Крыма.

Снижение температур, наблюдаемое в феврале и марте, не оказало негативное влияние на полноценное развитие плодов, заверили в министерстве.

«По оперативным данным структурных подразделений агропромышленного развития районных муниципальных образований Республики Крым в результате морозов в феврале 2021 года отмечено подмерзание генеративных органов плодовых культур в сельхозпредприятиях Симферопольского района абрикоса и алычи на площади 48 га, Первомайского района повреждение персика на площади 13 га, Бахчисарайского района — миндаля на площади 9,8 га и сливы на площади 3 га. В сельхозпредприятиях республики в плодоносящем возрасте насчитывается 2,5 тысячи га косточковых культур», — уточнили в ведомстве.

Однако снижения сборов плодов в целом в Крыму не ожидается — как заверили в Минсельхозе, и жителям, и гостям региона хватит персиков, абрикосов и яблок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры плодоводства и виноградарства Крымского федерального университета Владимир Рябов сообщил о значительной степени повреждения цветковых почек персиков и абрикосов в связи перепадами температур зимой и весной 2021 года.

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