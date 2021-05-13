Красногорск, , 13:37 — REGNUM Специалисты могут многое выяснить о намерениях того или иного интернет-пользователя, если он бездумно распространяет информацию о себе. Но случай с Ильназом Галявиевым, атаковавшим школьников в Казани, был иным, заявила президент компании Info Watch Наталья Касперская на конференции на международном салоне «Комплексная безопасность 2021» в Подмосковье.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани — трансляция»

По её словам, профиль в социальных сетях мало о чём говорит, но многое можно вычислить по картинкам, публикациям, сообщениям, по тому, чем делится тот или иной пользователь. Таков среднестатистический активный пользователь, который не соблюдает меры безопасности и бездумно выкладывает всё.

«Нарушителю, который предпринимает какие-то меры по сокрытию себя, конечно, такой широкой спектр из социальной сети вытащить невозможно. Очень такой грустный пример, характерный — позавчерашний расстрел в Казани», — сказала Касперская.

Она добавила, что после похожей трагедии в Керчи, которая произошла в 2018 году, в России предотвратили по меньшей мере 30 нападений на школы.

Как сообщало ИА REGNUM, незадолго до нападения на гимназию в Казани 19-летний Галявиев рассказал о своих намерениях в телеграм-канале. Подписчиков у злоумышленника не было, канал был заблокирован модераторами в течение часа после получения жалоб. По словам создателя сервиса Павла Дурова, за столь короткое время нельзя было предотвратить трагедию.

Читайте также: Дуров призывает не ограничивать интернет в связи с трагедией в Казани