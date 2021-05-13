Санкт-Петербург, , 13:29 — REGNUM В Ленинградской области с начала года наблюдается снижение количества пожаров. По сравнению с предыдущем годом на данный момент их количество меньше на 12%. Об этом 13 мая сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ленинградской области Сергей Платонов, передает корреспондент ИА REGNUM.

На территории Ленобласти в текущем году произошло 3016 пожаров, что на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (3438 пожаров). Что касается природных пожаров, за последние два дня наблюдается небольшой всплеск.

«У нас произошло некоторое снижение пожаров с палом сухой растительности, что отрадно, — пояснил представитель МЧС. — На этом сказалась профилактическая работа, а также погода, которая до недавнего времени была холодной и мокрой».

По словам Платонова, в этом году в пожарах в Ленобласти погибли 63 человека, в том числе четверо детей.