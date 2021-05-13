Москва, , 13:23 — REGNUM Россельхознадзор с начала 2021 года с помощью системы «Меркурий» выявил более 1,2 тыс. фантомных предприятий, на которых продукция производилась и хранилась только на бумаге. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что среди этих фирм чуть более 300 считались производителями сельхозпродукции, а почти 950 фиктивно её хранили и ею торговали.

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выявило 236 таких призраков. По Иркутской области и Бурятии зафиксировало 79 предприятий-фантомов, по Омской области — 76.

Фантомные предприятия — это фиктивные площадки, которые используются для незаконного ввода в оборот различной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что система для электронной сертификации грузов «Меркурий» позволила не просто сократить затраты на оформление ветеринарных сопроводительных документов, но и повысить прозрачность рынка.

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