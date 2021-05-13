Москва, , 13:26 — REGNUM Россия способна за пять лет создать суверенную экономику. Об этом 13 мая сообщил основатель компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска на заседании наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Конечно же вопрос уверенитета. Благоприятная ситуация. Видимо будут другие геополитические конфликты, до нас будет меньше времени. Но суверенитет есть суверенитет. И раз нам периодически угрожают, что отключат от долгового рынка, от SWIFT, то нужно создавать свои расчетные системы», — сказал Дерипаска.

По его словам, технологии для этого в России есть. При этом создание собственных платежных систем следует обсуждать с предпринимательским сообществом. Реализация этих мер способна будет сделать экономику страны суверенной.

«Для нас через пять лет это полный экономический суверенитет, если мы пройдем все эти этапы создания долгового рынка, поднимем его хотя бы до 1% ВВП, решатся вопросы с фондовым рынком», — отметил предприниматель.

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