Саратов, , 13:27 — REGNUM В Саратовской области с началом дачного сезона для удобства жителей разработали специальное мобильное приложение, позволяющее дистанционно приобретать билеты на электрички, а также узнать расписание движения пригородных маршрутов.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства области Ивана Козаченко, с помощью «Пригорода» можно дистанционно оформить также квитанцию на провоз велосипедов, домашних питомцев и багажа.

В весенне-летний период увеличено количество подвижного состава с обновленным оборудованием. Электрички снабдили системой обеспечения микроклимата с применением кондиционеров и обеззараживателей воздуха. Также появились удобные диваны, обновленные багажные полки и современное информационное табло. Для людей с ограниченными возможностями в головном вагоне имеется подъемник для посадки-высадки с низких платформ, места в вагоне оборудованы ремнями безопасности для крепления инвалидов в колясках. Также увеличено число туалетных комнат, оборудованных специальными поручнями.

Для улучшения качества обслуживания населения транспорт, работающий на межмуниципальных маршрутах пригородного сообщения, выведен на интерактивную карту интернет-сервиса «Умный транспорт». Сервис представляет собой интерактивную карту, посмотреть которую можно на ресурсе www.saratov.bus64.ru, уточнил замминистра.

ИА REGNUM ранее сообщало, с 1 мая авиакомпания Red Wings впервые начала обслуживать направление Саратов — Москва. Авиаперевозчик организует вылеты из международного аэропорта «Гагарин» в Домодедово.

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