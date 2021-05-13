Загреб, , 13:42 — REGNUM 13 мая состоится первое пробное мероприятие в Хорватии, целью которого является проверка безопасности собраний вакцинированных от коронавируса и переболевших этим вирусом. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

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«На этой неделе состоится два пилотных мероприятия. 13 мая состоится ужин в ресторане, а 16 мая состоится свадьба. Речь идет не о настоящей свадьбе, а о инсценировке, чтобы избежать обвинений в том, что кому-то вопреки запретам позволили провести это мероприятие. Этот эксперимент очень важен для нас, чтобы подтвердить эффективность научных исследований», — заявили в кризисном штабе Хорватии.

Первое пилотное мероприятие 13 мая будет имитировать фактическую вечеринку в ресторане, где люди могут общаться друг с другом в течение нескольких часов. Таким образом, это не будет классический ужин в ресторане, где группы людей общаются в узком кругу, а речь скорее идёт о непринуждённых знакомствах друг с другом без соблюдения дистанции и ношения масок.