Киев, , 13:31 — REGNUM Президенты России и Украины могли бы обсудить во время личной встречи вопрос выполнения договорённостей саммита «нормандской четвёрки», который прошёл в Париже в 2019 году. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью «РБК-Украина».

"Одной из тем возможной встречи президентов Украины и России может быть состояние выполнения договорённостей Парижского саммита», — сказал он.

Чиновник отметил, что существуют и другие вопросы, которые следует обсудить на высшем уровне и как можно скорее.

Напомним, президент России Владимир Путин, комментируя возможную встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил, что не намерен обсуждать вопрос Крыма, поскольку он для России закрыт, а также тему Донбасса, которую Зеленский должен обсуждать не с Путиным, а с представителями ДНР и ЛНР.

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Напомним, ранее обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин предположил, что репрессии властей Украины против депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука могут быть грубой попыткой надавить на президента России.

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