Ульяновск, 13 мая, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В сети представили дом на колёсах «Карго», созданный на основе УАЗ «Патриот». Снимки с автодомом размещены на официальной странице УАЗ в социальной сети Instagram.

Instagram Автодом на базе УАЗ «Патриот»

Под фотографией автомобиля сообщается, что созданием автодома занимался один из владельцев грузовой версии модели.

В доме на колёсах имеются: газовая плита, отопитель, холодильник, кухонная мойка, а также ёмкость для воды на 70 литров. Кроме того, в автодоме уместилось спальное место размером 209×135 см.

Жизнеобеспечение в автомобиле обеспечивают дополнительный аккумулятор, инвертор на 220В и три солнечные панели, расположенных на крыше.

Что же касается технической части автомобиля, то здесь стоит отметить усиленную подвеску, колёсные диски размером 35 дюймов, две лебедки, шноркель и силовой обвес.

Ранее Ульяновский автозавод выпустил передвижную ветеринарную дезинфекционную установку УАЗ ПВДУ-У5 для проведения санитарно-эпидемиологической обработки различных объектов. Авто собрано на основе модели СГР. Автомобиль имеет пластиковую ёмкость объёмом 800 литров, а также насос и брандспойт.

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