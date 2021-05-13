Вашингтон, , 13:21 — REGNUM Реакция президента Джо Байдена на хакерскую атаку, которой подвергся трубопровод Colonial Pipeline, демонстрирует его мягкость и наивность, заявил сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм, сообщает New York Post.

«Две реакции президента Байдена и его пресс-секретаря вызывают глубокое беспокойство», — отметил Грэм в эфире телеканала Fox News.

«Они наивны, они слабы и не проявляют понимания проблемы», — добавил республиканец.

Ранее в ФБР заявили, что за хакерской атакой стояла профессиональная хакерская группа под названием «DarkSide». В тот же день президент Байден заявил журналистам, что сотрудники американской разведки считают, что хакеры базируются в России, хотя он добавил, что «нет никаких доказательств» причастности Кремля.

«Знала ли об этом Россия? Знали ли пакистанцы, что [Усама] бен Ладен много лет жил в Пакистане? Да. Знают ли русские, что на их заднем дворе действуют киберпреступники, атакующие инфраструктуру по всему миру? Да», — выразил уверенность Грэм.

«Итак, давайте создадим закон о кибертерроризме, который даст Соединенным Штатам право преследовать DarkSide, как если бы это была террористическая организация … Давайте начнем привлекать Россию к ответственности за то, что такое поведение безнаказанно происходило на их заднем дворе».