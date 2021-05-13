Ульяновск, , 13:21 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения, составив соответственно 84 и 76. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 13 мая, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 54 483 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 76.

Вылечились 51 764 человека, в том числе за последние сутки — 84. В целом доля выздоровевших превышает 95%.

Также в Ульяновской области за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 14 пациентов. Всего в регионе скончались 1270 человек.

Отметим, что в Ульяновске городская поликлиника № 4 открыла новый пункт вакцинации в ТЦ «Альянс». Ранее дополнительные пункты заработали в основных корпусах медицинского учреждения. Всего в Ульяновской области работают 42 стационарных и семь мобильных пунктов вакцинации от COVID-19.

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