, 13:42 — REGNUM 12 мая правительство Швеции объявило о продлении большинства действующих ограничений по коронавирусе в стране до 1 июня. В то же время власти анонсировали существенное послабление режима карантина, которое произойдет с наступлением лета. Однако политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон отмечает, что правительство с такой же легкостью может отменить все послабления в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

«Агентство общественного здравоохранения дало ясно понять, что в случае ухудшения ситуации все это реализовано не будет», — отметил Кнутсон.

Напомним, что власти пошли на продление работы кафе, ресторанов и баров с 1 июня. Заведениям разрешат работать до 22:30.

«С одной стороны, сейчас ситуация вызывает беспокойство, с другой стороны, тенденция, которую наблюдает Агентство общественного здравоохранения, очевидна и она позволяет пойти на послабления 1 июня», — заявил Кнутсон.