Москва, 13 мая, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Правительству России необходимо работать, чтобы не допускать нарушений прав дольщиков, заявил 13 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Строительный кран

Он отметил, что многие дольщики вкладывают в строительство все имеющиеся средства.

«Важно и дальше не допускать, чтобы добросовестные покупатели недвижимости оставались без крыши над головой», — сказал премьер-министр.

По словам главы правительства, во время пандемии строительная отрасль оказалась под давлением, и риск роста числа обманутых дольщиков увеличился.

Мишустин напомнил, что защита прав дольщиков в России ведётся через специальный фонд, на финансирование которого в трёхлетнем бюджете предусмотрено 50 млрд рублей, при этом половина средств уже выделена.