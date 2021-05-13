Джакарта, , 13:19 — REGNUM Ряд послов дружественных стран пожелали мусульманам Индонезии счастливого праздника «Идул Фитри», сообщает Antara.

Посол Японии пожелал счастье мусульманам по всей Индонезии.

«Несмотря на то, что воздействие пандемии продолжается, я молюсь, чтобы празднование «Идул Фитри» принесло счастье и надежду мусульманам всей Индонезии», — заявил посол Японии в Индонезии.

Заместитель посла Австралии в Индонезии надеется, что «Идул Фитри» принесет мир и счастье, даже несмотря на то, что праздник приходится отмечать в пандемию, вдали от семьи и родственников.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Китая поздравил мусульман Индонезии с праздником