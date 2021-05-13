13 мая 2021 | Время чтения 5 мин

В Ингушетии будет построен танковый полигон «Нестеровский». Его создаст Министерство обороны РФ на площади 6370 га в Сунженском районе республики. Решение о строительстве полигона жители республики обсуждают в соцсетях.

Ольга Карпова, , 16:50 — REGNUM В Ингушетии будет построен военный полигон. Решение о его создании было принято еще в 2018 году Министерством обороны РФ. Основанием для его принятия стал указ президента РФ Владимира Путина.

Танк ВС России Иван Шилов © ИА REGNUM

Первоначально под танковый полигон «Нестеровский» планировалось отвести территорию площадью 8884 га в Сунженском районе республики. К настоящему площадь полигона сокращена до 6370 га. При этом около 4884 га не являются собственностью Ингушетии. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Большая часть территории — 4884 га — относится к лесному фонду и принадлежит Министерству природных ресурсов и экологии РФ, иными словами, входит в перечень природно-хозяйственных объектов федеральной, а не региональной собственности» , — пояснил он на своей странице в соцсети Instagram.

Однако известие о строительстве военного полигона взбудоражило представителей общественности сразу после решения о его устройстве — в 2018 году. После очередного изменения по площади территории в 2021 году жители региона заволновались вновь.

К министру обороны России Сергею Шойгу, в частности, обратился Совет тейпов Ингушетии. Кстати сказать, организация была ликвидирована Верховным судом Ингушетии еще в марте 2020 года. В обращении они попросили отменить решение о полигоне, объяснив свою просьбу тем, что Ингушетия является самым малоземельным субъектом Российской Федерации.

Сергей Шойгу Mil.ru

При этом плотность населения в республике крайне велика, и требуется территория для развития самой республики. Помимо этого, как отмечено в письме, в Сунженском районе множество памятников культуры и истории ингушского народа, в том числе Берд-Юртовский курганы, Берешкинские склепы, Берешкинские и Берд-Юртовские поселения.

Жители Ингушетии поддержали обращение Совета тейпов об отмене решения по строительству танкового полигона комментариями в соцсетях.

«Ну, значит, будем каждую ночь смотреть фейерверк из летающих танковых башен», — предрек «Ингушский орел».

«Сколько застав построили на территории Джейрахско-Ассинского заповедника. Может, хватит уже забирать последние куски у мизерной республики», — возмутился ali_yand.

«Нам не нужен полигон! Нам нужны фабрики, заводы, рабочие места. У нас нет места для полигона! Нам тут жить места нет! Если построить полигон, у нас будут инвалиды, больные дети, онкология у каждого третьего, искорёженная земля! Считайте, что мы полностью потеряли республику, если тут построить этот чертов полигон!» — сокрушается kxarcal — читатель страницы kavkaz_uzel в Instagram.

«Ингушетия — и так небольшая республика, а для танкодрома нужна обширная территория. Краснодарский или Ставропольский края подойдут!» — предложил вариант Idris.

«А кормить нас будут Израиль и Китай своими ГМО-продуктами», — констатировала последствия такого решения Римма У. — противница изъятия земель, которые могли быть использованы для ведения сельского хозяйства.

«Мы против того, чтобы разрушали уникальные археологические ценности», — выступил в защиту культурного и исторического наследия еще один комментатор.

«Ингушетии нужны мирные объекты, восстановление попранных прав, справедливости, территориальная реабилитация. Земля предков за последние столетия в несколько раз уменьшилась. Хватит издеваться центру с его форпостами над ингушским народом, древним коренным этносом Кавказа»,— призвал федеральные власти к справедливости darsig.

Башенный комплекс в древнем ингушском городе Таргим. Джейрахский район, Ингушетия (cc0 Тимур Агиров

«Полигон крайне негативно скажется на экологии региона. Уничтожит флору и фауну. Лишит местное население пастбищ. Я против полигона. Примите меры и не допустите», — потребовал Shoanho A.

«Нам не нужен никакой полигон, у нас и так каждый метр земли на вес золота», — высказал свое мнение Husen Ozdo.

«Мы тут как на Мальте живем — за 45 минут можно проехать вдоль республики, какие полигоны? У людей даже пастбищ не осталось», — согласился с ним M. H.

«Это крайне неудачное решение по многим параметрам. Население республики страдает от малоземелья. Высокая плотность населения сказывается буквально в том, что к территории планируемого полигона плотно прилегают сёла, где живут десятки тысячи людей, среди которых большинство детей, пожилых и больных, для которых канонада из крупноколиберного оружия станет большим стрессом», — объяснил свое неприятие идеи полигона некто под ником «6-ой портал».

«Решение о строительстве полигона принято без учета мнения жителей данной местности. Население близлежащих сёл использует эту территорию для выпаса скота, который кормит их семьи. Полигон нанесет невосполнимый экономический ущерб тысячам семей. Как они будут кормить своих детей?» — призвал власти к разумному и взвешенному решению Ruslan P.

Стоит отметить, что, сообщая о решении Минобороны о создании полигона, глава Ингушетии на своей странице в Instagram проинформировал о мерах, которые якобы будут приняты для защиты населения от возможного вредного влияния военных учений.

«Министерством обороны РФ будет реализован комплекс мер, направленных на обеспечение экологической безопасности региона и государства и сведение к минимуму воздействия деятельности на окружающую среду, население, личный состав» , — успокоил жителей республики Калиматов.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов Пресс-служба главы Республики Ингушетия

Он также подтвердил, что военные намерены доставлять военную технику на полигон специальными тралами, чтобы «исключить нанесение ущерба дорогам и ландшафту». Кроме того, не планируется вырубать реликтовые насаждения и наносить вред экологии. Предусмотрено также соблюсти безопасное расстояние от полигона до ближайших жилых строений и сельскохозяйственных угодий, а также автодорог и лесных массивов.

«Махмуд-Али Макшарипович, Вы не похожи на солдафона «под козырёк». Найдите альтернативу этому проекту, и народ впишет Ваше имя золотыми буквами в историю Ингушетии. Мы с Вами ровесники, у меня есть и внуки, и правнуки. Где они будут жить? И кому мы нужны за пределами нашей земли? Или Вы согласны, чтобы ингуши стали перекати-полем? Не верю, что Вам безразлична судьба наших детей и внуков!» — обратилась читательница Радима Т. с мольбой о судье ингушского народа к руководителю Ингушетии Махмуду-Али Калиматову.

«Посмотрите места, где были созданы военные полигоны в других регионах. Во что они превратились? По статистике, военный полигон наносит вред окружающей среде в разы больше, чем даже самый вонючий мусорный полигон. Это подтвердит вам любой эксперт. Уважаемый Махмуд-Али Калиматов, пожалейте горную часть РИ, примите все меры!» — вторит ей еще один болеющий душой за республику комментатор.

«Люди десятилетиями в очереди стоят, вы не можете им кусок земли выделить, а направо и налево их гектарами отдаете. Очнитесь, наконец, хватит людям лапшу на уши вешать, надоело», — призвал читатель страницы главы Ингушетии в Instagram garguliy.