Сеул, , 13:33 — REGNUM Объём кредитования домохозяйств в Южной Корее продолжает увеличиваться. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, апреле 2021 года объём кредитования физлиц увеличился на 16,1 трлн вон (~$14,2 млрд), что является самым высоким показателем с 2004 года. Остаток непогашенных кредитов в стране составил 1,02 трлн вон (~$904 млрд).

Объём ипотечных кредитов вырос на 4,2 трлн вон (~$3,7 млрд), прочих кредитов — 11,8 трлн вон (~$10,4 млрд).

Специалисты ЦБ отмечают, что на увеличение объёмов кредитования во многом связано с первичным размещением акций производителя аккумуляторов SK IE Technology.

Кроме того, объём банковского корпоративного кредитования вырос на 11,4 трлн вон (~$10,05 млрд).