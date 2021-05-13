Стокгольм, , 13:44 — REGNUM Многие представители «Социал-демократов» в муниципальных образованиях Швеции настроены на то, чтобы партия пошла на выборы-2022 с требованием существенно повысить налоги на недвижимость. Об этом 13 мая сообщила редакция телеканала SVT, журналисты которого связались с местными политиками.

«Сегодня у нас очень щадящее налогообложение капитала и собственности в целом», — заявил первый заместитель председателя муниципального совета Упсалы Карл Линдберг.

«Те, кто зарабатывает больше, могут внести немного больше в дело государства всеобщего благосостояния. Именно так мы и создавали наш уровень благосостояния, и я иногда думаю, что мы склонны забывать об этом», — отметила председатель муниципалитета Арборга Сара Аксельссон Густафссон.

Как отмечают журналисты, местные политики высказывались за увеличение налогов в половине случаев.