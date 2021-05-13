Белград, , 13:15 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич располагает тревожной разведывательной информацией о том, что в скором будущем «одно влиятельное государство» потребует ухода международных Сил для Косово (КФОР) и УНМИК с территории южного сербского края. Об этом сербский лидер заявил сербским СМИ 13 мая.

«Это была бы катастрофа для нас. Я не знаю осознаете ли вы, что это для нас значило бы. Я попрошу Столтенберга (Йенс Столтенберг, генсек НАТО — ИА REGNUM), чтобы он использовал все свое влияние и воспрепятствовал этому», — цитирует слова Вучича портал b92.

Вучич также заявил о том, что ему предстоит череда важных встреч — 14 мая Сербию посетит президент Словении, а потом он поедет в Любляну на саммит лидеров стран Балкан, где проведет переговоры в том числе с президентом сепаратистского Косово .

Напомним, что за безопасность в южном сербском крае Косово и Метохия, в котором албанские сепаратисты в 2008 году провозгласили независимость от Сербии, отвечает миссия ООН под руководством НАТО. «Силы для Косово» были созданы в 1999 году в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН.