Москва, , 13:16 — REGNUM Россия не планировала и не планирует в настоящее время поглощать какую-либо страну. Об этом 13 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Россия не планировала и не планирует никого поглощать», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать материал агентства Bloomberg, в котором утверждается, что РФ якобы пытается «де-факто интегрировать» восточную часть Украины.

Также представитель Кремля подчеркнул, что российские власти никогда не занимались ничем подобным.

Как передавало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на документ, который на этой неделе Брюссель представил государствам-участникам, сообщило, что в ЕС считают, что Россия намерена постепенно поглотить республики Донбасса, неподконтрольные Киеву