13 мая 2021 | Время чтения 4 мин

В связи с произошедшей трагедией в казанской гимназии президент РФ Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия в стране. Эту новость активно обсудили жители Башкирии в социальных сетях. Пользователи разделились на две группы, кто-то выступил за легализацию оружия, другие, наоборот, потребовали ввести на него запрет.

Оксана Хмурова, , 16:45 — REGNUM Жители Башкирии скорбят по погибшим 11 мая в казанской гимназии №175. Они несут цветы и игрушки к представительству Татарии, а в социальных сетях высказывают слова соболезнования родным и близким погибших.

Пистолет Иван Шилов © ИА REGNUM

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В связи с произошедшей трагедией президент РФ Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия в стране. Эту новость активно обсудили жители Башкирии в социальных сетях. Пользователи разделились на две группы, кто-то выступил за легализацию оружия, другие, наоборот, потребовали ввести на него запрет.

«Нужно легализовать оружие. Нужно защищаться самим. Законопослушные граждане не будут иметь оружия и не имеют — и их убивают, а бандиты и т. д. и т. п. имели и будут иметь оружие, так как им плевать на закон. Надо рассмотреть, наоборот, вопрос о легализации оружия», — сообщил пользователь социальной сети.

С ним соглашается другой пользователь, который уверен, что «весь глубинный смысл вооруженного гражданского общества в том, что вооружены все и сразу. Не конкретный тип, а все».

Другие пользователи утверждают, что «разрешение нужно выдавать только отслужившим в армии — кто имеет навыки обращения и хранения», а «оружие не раньше 25 лет. И в армию я бы с 20 лет только призывал».

Другие же пользователи утверждают, что реальной причиной происходящего является социальное расслоение в России и другие негативные процессы, которые протекают в обществе. «Либо ты охотник и регулярно участвуешь в процессе охоты… просто иметь и хранить оружие должно быть под запретом… и точка. Убить может и молоток, и отвёртка… главное, что в голове у гражданина. Реальная причина подобного случая в негативных процессах в обществе: социальное расслоение, бедность, как следствие, пьянство и наркомания, отсутствие перспектив развития и продвижения у молодых людей, устойчивое состояние депрессии и усталости по причине первого. Всё это создаёт благодатную почву привлечения подростков с неустоявшимися убеждениями и взглядами к группам фанатов, национал-идеям, религиозным догматам… высказывающих радикальные взгляды… Именно в такой среде раздаются мысли, которые опаснее любого оружия… Роль государства создавать социально комфортную среду для всех граждан… а не только для избранных», — пояснил житель Уфы.

Стрелок (с) ИА Красная Весна

С ним согласилась жительница столицы Башкирии: «Полностью согласна с вами! Мальчик не виноват, что попал в неблагоприятную среду. Социум, в котором он оказался, слишком сильно давил, он не выдержал — вот и слетел с катушек».

«Опухоль мозга — диагноз общества», — утверждает другой.

Некоторые пользователи придерживаются мнения о том, что виной всему коррупция во властных структурах: «Нужно узнать, каким образом он получил разрешение на оружие, тут главная проблема — явно психически неустойчивый смог получить разрешение, о чём это говорит? О коррупции повальной, о формальной проверке у психолога — вот одни из причин случившегося».

«Думаете, там что-то проверяют? По чёрной таксе бабки отдал психиатру, или где там ещё дают добро, и справка в руках. Иначе не объяснить, как он купил это оружие, да ещё за 40 000 рублей», — соглашается с предыдущим комментатором пользователь.

Некоторые жители считают, что нужно ввести запрет на оружие и заняться воспитанием подрастающего поколения: «Надо сделать запрет на оружие, это однозначно, но всех грести под одну гребенку не надо, любой может взять нож — и что, теперь запрет на ножи, что ли, сделать? Нужно заниматься с молодежью, а изначально родителями», — пишет житель Уфы.

Оружие на витрине (с) ИА Красная Весна

С этим мнением не соглашается местный житель, который считает, что «если запрещать оружие — то запрещать вообще всё: даже перья. Тут нужны психиатры (которых итак немного), но их не будет, ибо «оптимизация» (развал) здравоохранения. Полиция не защищает население (у них другая функция). Росгвардия защищает власть. В итоге безоружными хотят сделать основную массу населения. Только это нас возвращает во времена 91 года. Это как плавать с акулами — тебя просто убьют (криминал никто не отменял, а он активизировался с 2014 года, и количество преступлений только растет)».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что напавший на казанскую гимназию Ильназ Галявиев ранее неоднократно обращался за медицинской помощью из-за головных болей. В прошлом году ему был поставлен диагноз, который свидетельствует о заболевании головного мозга. Кроме того, родственники отмечали агрессивное и вспыльчивое поведение Галявиева.