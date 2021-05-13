Осло, , 13:41 — REGNUM В Норвегии вакцинация от COVID-19 возрастной группы от 18 до 24 лет будет проходит одновременно с иммунизацией лиц в возрасте от 40 до 44 лет. Об этом заявила 12 мая на пресс-конференции заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, передает шведское новостное агентство SVT Nyheter.

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По сообщению властей, последними в Норвегии вакцинируются люди в возрасте от 25 до 39 лет.

Решение о начале вакцинации младшей возрастной группы было принято, поскольку на данный момент самый высокий уровень инфицирования приходится как раз на 18—24-летних граждан.

«Если вакцинация будет продолжаться по плану, всем гражданам старше 18 лет будет предложена вакцина в конце июля-начале августа», — отметила в ходе пресс-конференции премьер-министр Сульберг.

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