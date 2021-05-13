Воронеж, , 13:12 — REGNUM Проверку соблюдения законодательства начала прокуратура Советского района Воронежа в связи с двумя авариями на водопроводных сетях Левобережного водозабора, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 13 мая старший помощник прокурора области Михаил Усов.

В прокуратуре уточнили, что аварии, произошедшие с 18:00 12 мая, привели к отключению подачи воды в 67 многоквартирных домов микрорайона Шилово в Советском районе.

«В связи с этим, прокуратурой Советского района г. Воронежа организована проверка соблюдения законодательства в сфере ЖКХ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщил представитель надзорного ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Воронеже 12 и 13 мая зафиксировано две аварии на водозаборе — в ночь на 13 мая коммунальщики устранили неполадки на запорной арматуре, а ближе к утру была обнаружена утечка в чугунной трубе диаметром 300 мм. На данный момент ведутся работы по устранению аварийной ситуации.

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