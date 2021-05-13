Санкт-Петербург, 13 мая, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Настоящая летняя погода в Ленинградской области сохранится до 18 мая. После чего в регион придет привычная майская температура, пройдут дожди и грозы. Об этом 13 мая сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Закат

По словам Колесова, антициклон, который принес в Петербург и Ленобласти аномально тёплую погоду и разогрел воздух до +27,4 в городе и +28 градусов в области, покидает оба региона.

«Антициклон уходит, до 18 числа тепло, завтра (14 мая, — прим. ред.) пройдут первые дожди, становится более прохладно. Наиболее холодный день будет 16 числа — воздух прогреется до +15…18 градусов», — отметил синоптик.

Со следующей недели атмосферное давление начнет понижаться, циклоны начнут активно воздействовать на регион. Прохождение атмосферных фронтов и дневная конвекция принесут в Ленобласть ливни и грозы.

«Третья декада (мая), на сегодняшний момент, под влиянием циклонов. Жарко не будет, в дневные часы +12…17 градусов, в отдельные дни до +20 гарусов», — подытожил Александр Колесов.