Стокгольм, , 13:38 — REGNUM С 1 июня в Швеции число участников религиозных собраний сможет составить до 50 человек. Условием объявленных правительством послаблений ограничений станет низкий уровень распространения коронавируса. В свою очередь епископ Стокгольма Андреас Хольмберг, который критически относится к существующим правилам, считает, что это шаг в правильном направлении. Таким мнением 13 мая он поделился в эфире телеканала SVT.

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«Церковь Швеции и другие конфессии взяли на себя большую ответственность в течение всей пандемии в деле сокращения распространения коронавирусной инфекции, и на этом фоне мы хотели бы видеть правило расчета числа участников исходя из квадратуры помещений в наших больших церквях», — отметил Хольмберг.

Управляющий Стокгольмской мечетью Махмуд Халфи также вздохнул с облегчением на фоне новых послаблений ограничений по коронавирусу. Стокгольмская мечеть, которая обычно собирала до 2 000 посетителей по пятницам и сотни верующих в обычные будние дни, оставалось закрытой более года.

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