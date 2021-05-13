Любляна, , 13:34 — REGNUM Первый случай индийского штамма нового коронавируса выявлен в Словении 13 мая. Данный штамм был подтвержден в институте микробиологии и иммунологии люблянской медицинской школы. Словенские лаборатории, занимающиеся секвенированию генома нового коронавируса, в том числе лаборатории этого института, также представили данные о появлении нового штамма. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

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Директор института микробиологии и иммунологии Мирослав Петровец пока не подтвердил информацию о появлении нового штамма в Словении. Он указал, что сделает это 13 мая на пресс-конференции, на которой он представит данные о распространении новых штаммов коронавируса в Словении, среди которых наиболее широко распространен так называемый британский штамм коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения недавно объявила, что индийский штамм нового коронавируса более заразителен и поэтому вызывает дополнительную опасность в случае распространения по всему миру.

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